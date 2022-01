Torino, il giovane attaccante al posto di Belotti! La situazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente Cairo si è ormai rassegnato a dover perdere il suo bomber il gallo Andrea Belotti che non intende rinnovare con la società granata e quindi deve correre ai ripari sul mercato. Luca Moro Catania Torino Sfumata l’idea Lucca vista la grande concorrenza, la società granata ha deciso di puntare forte sul classe 2000 Luca Moro, attualmente in forza al Catania in prestito dal Padova e milita in serie C, il giovane ha già messo a segno 18 reti e sta facendo decisamente parlare di se con questi numeri da top player. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente Cairo si è ormai rassegnato a dover perdere il suo bomber il gallo Andrea Belotti che non intende rinnovare con la società granata e quindi deve correre ai ripari sul mercato. Luca Moro CataniaSfumata l’idea Lucca vista la grande concorrenza, la società granata ha deciso di puntare forte sul classe 2000 Luca Moro, attualmente in forza al Catania in prestito dal Padova e milita in serie C, ilha già messo a segno 18 reti e sta facendo decisamente parlare di se con questi numeri da top player. Daniele Scrazzolo

