Top Gun | su Italia1 lunedì 3 gennaio 2022 torna il gande classico degli anni ’90 Le citazioni famose

(Di lunedì 3 gennaio 2022)a proporre un film iconico che ha fatto la storiaottanta e che ancora oggi è capace di intrattenere i fan come quasi 40fa.in onda la pellicola dal titolo di Top Gun nella prima serata di oggia partire dalle 21.20 e la visione sarà resa disponibile anche in streaming in contemporanea con quella televisiva sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Nel film diretto da Tony Scottl’apprezzatissimo Tom Cruise nei pdi Pete Maverick Mitchell, allievo della Marina Usa in corsa per diventare un Top Gun nonostante la disciplina non sia il suo forte che dovrà fare i conti con una tragedia che gli farà scombussolare i suoi piani. Top Gun: ...

Advertising

VincenzoNamor85 : Stasera su Italia1 'Top Gun', filmone dai grandi tramonti arancioni e da una colonna sonora perfetta - miani_massimo : TOP GUN: MAVERICK (2021) Nuovo Trailer ITA con Tom Cruise - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Dal nuovo Batman al sequel di Top Gun, ecco i film che non vediamo l'ora che arrivino nei cinema nel 2022 #TheBatman #… - Platt83 : Il marchese del Grillo Top gun The hateful eight Hunger games Indiana Jones ... Ma vaffanculo, stasera che sto male… - isola_in : Cmq stasera mi sparo top gun???????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Top Gun

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 3 Gennaio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Ritorno di Mary Poppins, Il marchese del Grillo,, JFK - Un caso ancora aperto, The Hateful Eight, BlacKkKlansman, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, After Earth - Dopo la fine del mondo, Miracolo nella 34ma strada, L'Ottava ...- Un film di Tony Scott. Un concentrato di ideologia dell'America reaganiana che finisce per propagandare l'efficienza dell'aviazione americana. Con Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Meg ...Top Gun: trama, cast e streaming del film in onda su Italia 1 stasera - lunedì 3 gennaio 2022 - alle ore 21,20. Le informazioni ...Il Ritorno di Mary Poppins, Il marchese del Grillo, Top Gun, JFK - Un caso ancora aperto, The Hateful Eight, BlacKkKlansman. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Delitti in paradiso, Report, Gran ...