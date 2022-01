Top Gun film stasera in tv 3 gennaio | cast | trama | curiosità | streaming

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Top Gun è ilin tv lunedì 32022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Top Gunin tv:e scheda GENERE: Avventura, Azione, Drammatico ANNO: 1986 REGIA: Tony Scott: Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell, Tom Skerritt, Rick Rossovich, Tim Robbins DURATA: 105 Minuti Top Gunin tv:Due giovani amici e piloti, Pete “Maverick” Mitchell (Cruise) e Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards), entrano alla Scuola di caccia da combattimento della ...

Advertising

zazoomblog : Il ritorno di Mary Poppins Top Gun o Miracolo nella 34a strada? La tv del 3 gennaio - #ritorno #Poppins #Miracolo… - centeanes : RT @zazoomblog: Top Gun è un film segretamente gay? Risponde lautore della sceneggiatura - #segretamente #Risponde #lautore - zazoomblog : Top Gun è un film segretamente gay? Risponde lautore della sceneggiatura - #segretamente #Risponde #lautore… - EffecomeF : RT @_barbarellaaa: domani sera il ritorno di mary poppins su rai1 e top gun su italia1 mercoledì heidi su rai1 giovedì the greatest showman… - _barbarellaaa : domani sera il ritorno di mary poppins su rai1 e top gun su italia1 mercoledì heidi su rai1 giovedì the greatest sh… -

Ultime Notizie dalla rete : Top Gun

Il Fatto Quotidiano

Su Italia 1 dalle ore 21.23. Un giovane aviatore ha la possibilita' di partecipare alla prestigiosa scuola. Su Rete 4 dalle 21.30 Il Marchese del Grillo. Nella Roma del primo ...... Spencer (20 gennaio 2022, al cinema) Licorice Pizza (3 febbraio 2022, al cinema) Batman (3 marzo 2022, al cinema) Lamb (17 marzo 2022, al cinema)- Maverick (27 maggio 2022, al cinema) ...Va in onda stasera in tv il film Top Gun con Tom Cruise: scopriamo tutte le curiosità del film cult del 1986 diretto dal compianto Tony Scott ...Il classico degli anni Ottanta in onda lunedì 3 gennaio su Italia 1: ecco come vederlo in streaming su Mediaset Infinity ...