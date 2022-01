Tony Blair, la petizione online per togliergli il titolo di “sir” supera le 400mila firme (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oltre 400mila firme raccolte in poco appena un paio di giorni per togliere a Tony Blair le insegne di sir e di membro dell’ordine della Giarrettiera (il più alto grado di cavalierato del Regno Unito) concesse dalla regina all’ex premier laburista fra le tradizionali onorificenze di Capodanno. La petizione popolare promossa online da un attivista di sinistra, Angus Scott, sta viaggiando verso il mezzo milione di sottoscrizioni: è la prima volta che una protesta di tali dimensioni riguarda l’assegnazione di una specifica decorazione reale da parte di Elisabetta II. L’iniziativa ha trovato l’immediato sostegno di numerose persone che non perdonano al 68enne Blair i “crimini di guerra” in Iraq e Afghanistan, né le bugie con cui venne giustificata l’invasione irachena: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oltreraccolte in poco appena un paio di giorni per togliere ale insegne di sir e di membro dell’ordine della Giarrettiera (il più alto grado di cavalierato del Regno Unito) concesse dalla regina all’ex premier laburista fra le tradizionali onorificenze di Capodanno. Lapopolare promossada un attivista di sinistra, Angus Scott, sta viaggiando verso il mezzo milione di sottoscrizioni: è la prima volta che una protesta di tali dimensioni riguarda l’assegnazione di una specifica decorazione reale da parte di Elisabetta II. L’iniziativa ha trovato l’immediato sostegno di numerose persone che non perdonano al 68ennei “crimini di guerra” in Iraq e Afghanistan, né le bugie con cui venne giustificata l’invasione irachena: ...

