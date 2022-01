Tiziana Panella positiva al covid dopo la cena di Natale | paura | lacrime e solitudine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tre dosi di vaccino, i tamponi negativi e quella voglia di passare ilin famiglia,quello che era successo lo scorso anno. Peril viaggio verso casa dei suoi genitori con la figlia, felicissima di riabbracciare i suoi cari. Qualcosa però non va nel modo giusto e poche oreladella vigilia diinizia l’incubo. Lo racconta dalle pagine del Corriere della sera la giornalista di La7 che spiega quello che sta vivendo in questi giorni,esser risultataal19. E’ il 25 dicembre quando inizia a stare poco bene e ha, si isola. Lei è anche una paziente fragile, ha delle patologie pregresse. Sente subito che nel suo corpo c’è qualcosa di ...

Advertising

HuffPostItalia : Tiziana Panella e il Covid: 'All'improvviso sono stata male, ho pianto di paura' - fanpage : Tiziana Panella, giornalista e conduttrice di #tagadala7, è positiva al #Covid, che si è manifestato con tutti i su… - namarte15 : RT @FQMagazineit: Tiziana Panella e il Covid: “All’improvviso sono stata male, molto male. Sentendo il discorso di Mattarella ho pianto di… - GiusCandela : Oggi tutti dovete leggere questo racconto di Tiziana Panella. È un pugno allo stomaco. - spino1970 : RT @La7tv: #la7retweet Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà, racconta la sua esperienza col Covid: 'La cena del 24 dicembre ci ha colpito… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziana Panella

Il Covid può essere molto aggressivo per alcuni soggetti, anche con tre dosi di vaccino: lo dimostra il racconto di, giornalista napoletana di La7, che nelle feste di Natale è risultata positiva. La conduttrice del programma ' Tagadà ' ha raccontato a Il Corriere della Sera il suo calvario, ...La giornalista(Napoli, 1968) è stata colpita dal Covid e racconta: 'Non è un raffreddore! Ho cominciato a stare male il giorno di Natale. Ma male male, all'improvviso. Dopo due anni, sono tornata ...La giornalista napoletana Tiziana Panella racconta il suo calvario con il Covid: "Non è un raffreddore. La pelle brucia".In questo contesto, val la pena riportare la testimonianza di Tiziana Panella, giornalista di Tagadà su La7, pubblica da Corriere.it. Non è un raffreddore! Ho cominciato a stare male il giorno di Nata ...