Tiziana Panella ha il Covid | ' Sto male Se non fossi vaccinata sarei in terapia intensiva' Lo sfogo della giornalista di La7

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Voleva passare le vacanze con la sua famiglia, così T izianatv di Tagadà su La7 con il booster in tasca e un tampone negativo è andata a Caserta. Ma il CenoneVigilia di ...

, è positiva ' D'accordo con i medici che mi seguono, continuo la mia terapia abituale che dovrebbe aiutarmi anche contro il Covid. Non basta, sto male. Alziamo il dosaggio ' . Poi, ...'Non è un raffreddore! Ho cominciato a stare male il giorno di Natale. Ma male male, all'improvviso!'. Con un intervento di suo pugno la giornalista di La7 e conduttrice di Tagadà ,, racconta la sua esperienza con il covid , contagiata da un focolaio familiare la sera del 24 dicembre scorso . 'Dopo due anni, sono tornata con mia figlia a Caserta dai miei genitori.Voleva passare le vacanze con la sua famiglia, così Tiziana Panella, giornalista tv di Tagadà su La7 con il booster in tasca e un tampone negativo è andata a Caserta. Ma ...«Non è un raffreddore! Ho cominciato a stare male il giorno di Natale. Ma male male, all'improvviso!». Con un intervento di suo pugno la giornalista di La7 e conduttrice ...