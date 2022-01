Tiziana Panella e il Covid | “All’improvviso sono stata male | molto male Sentendo il discorso di Mattarella ho pianto di paura”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “La cena del 24 ha colpito. Strike, focolaio familiare. Tutto come da manuale. Anche se avevamo ciclo completo di vaccinazioni, booster, tampone negativo.”. Inizia così il racconto dial Corriere della Sera: la giornalista e conduttrice di Tagadà, su La7, ha rivelato di aver contratto ila Natale e ha ripercorso la sua esperienza con il virus. Ora, fortunatamente, sta meglio ed è in ripresa ma durante queste feste ha vissuto momenti difficili. Tutto è successo durante il cenone della Vigilia con i parenti: “Dopo due anni,tornata con mia figlia a Caserta dai miei genitori. Insomma, ciclo completo di vaccinazioni, booster, tampone negativo… si può ...

La giornalista(Napoli, 1968) è stata colpita dal Covid e racconta: 'Non è un raffreddore! Ho cominciato a stare male il giorno di Natale. Ma male male, all'improvviso. Dopo due anni, sono tornata ...La giornalista televisiva di Tagadà, su La7,, racconta al Corriere della Sera la sua esperienza con il covid, contratto proprio durante queste ultime festività. La donna ha scelto di ...La giornalista napoletana Tiziana Panella racconta il suo calvario con il Covid: "Non è un raffreddore. La pelle brucia".Racconta la sua disavventura in una lettera al Corriere della Sera: "Ora sto meglio". Fu contagiata anche a febbraio scorso ...