Tiziana Panella e il Covid | All' improvviso sono stata male | ho pianto di paura

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “La cena del 24 ha colpito. Strike, focolaio familiare. Tutto come da manuale. Anche se avevamo ciclo completo di vaccinazioni, booster, tampone negativo., molto”. La giornalista televisiva di Tagadà, su La7,, racconta al Corriere della Sera la sua esperienza con il, contratto proprio durante queste ultime festività. La donna ha scelto di trascorrere il cenone della Vigilia con i parenti perché aveva ricevuto il ciclo vaccinale completo e aveva effettuato un tampone negativo. Si legge sul giornale: Dopo due anni,tornata con mia figlia a Caserta dai miei genitori. Insomma, ciclo completo di vaccinazioni, booster, tampone negativo... si può fare. Tasso di euforia alla partenza altissimo, mia figlia ...

di, giornalista televisiva di Tagadà su La7, racconta la malattia: "La cena del 24 dicembre ci ha colpito. Strike, focolaio familiare" Non è un raffreddore! Ho cominciato ...In collegamento conil sottosegretario bacchetta anche il governo, ricordando che bisogna comunque dare tempo alle persone di farsi il richiamo: 'L'ipotesi è di prevedere la riduzione ...Tiziana Panella ha raccontato che il contagio sarebbe avvenuto nel cenone della Vigilia: “La testa è una trottola che gira e pesa” ...“La cena del 24 ha colpito. Strike, focolaio familiare. Tutto come da manuale. Anche se avevamo ciclo completo di vaccinazioni, booster, tampone negativo. Sono stata male, molto male”. La giornalista ...