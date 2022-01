Thor: Love and Thunder, il nuovo costume di Valkyrie svelato nella foto dal set (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una foto dal set di Thor: Love and Thunder avrebbe rivelato il nuovo costume che Tessa Thompson indosserà come Valkyrie. Una foto che sembra provenire dal set di Thor: Love and Thunder avrebbe rivelato il nuovo costume che Tessa Thompson indosserà quando riprenderà il ruolo di Valkyrie. La foto in questione è stata condivisa su Twitter dall'utente @ReginaBenavid18, che ha taggato il popolare account fan di @LoveThundernews, il quale ha ripubblicato la foto, anche se da allora quel tweet è stato cancellato. L'immagine mostra Tessa Thompson intenta a scattarsi una foto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022) Unadal set diandavrebbe rivelato ilche Tessa Thompson indosserà come. Unache sembra provenire dal set diandavrebbe rivelato ilche Tessa Thompson indosserà quando riprenderà il ruolo di. Lain questione è stata condivisa su Twitter dall'utente @ReginaBenavid18, che ha taggato il popolare account fan di @news, il quale ha ripubblicato la, anche se da allora quel tweet è stato cancellato. L'immagine mostra Tessa Thompson intenta a scattarsi una...

Advertising

cinefilosit : #ThorLoveandThunder, dal set arriva la prima foto del costume da #Valkyrie di #TessaThompson - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder, il nuovo costume di Valkyrie svelato nella foto dal set - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder, svelato il nuovo look di Valchiria. E ha un costume ancora più sci-fi [FOTO]… - BestMovieItalia : Thor: Love and Thunder, svelato il nuovo look di Valchiria. E ha un costume ancora più sci-fi [FOTO] -… - UniMoviesBlog : La post-produzione di #ThorLoveandThunder è in pieno svolgimento, ma a fare notizia sono come al solito le classich… -