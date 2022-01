Tenta di saltare il tornello? Terrore in metropolitana, il video della più tragica delle morti | Immagini forti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una fine tragica quella di un uomo che sabato mattina è morto dopo essere inciampato mentre Tentava di salvare il tornello della metropolitana di New York. A riprendere la terribile scena, un video di sorveglianza. Qui si vede il signore sbattere la testa per terra nel Tentativo di passare senza pagare il biglietto della metropolitana nel Queens. L'uomo, che deve ancora essere identificato, non avrebbe voluto pagare il biglietto (2,75 dollari) e così ha provato a scavalcare i tornelli della stazione di Forest Hills-71st Avenue. Nel filmato si vede però l'uomo barcollare, quasi come fosse ubriaco. Forse proprio l'aver perso l'equilibrio, lo ha fatto scivolare sul pavimento e morire sul posto. Dal 2018 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una finequella di un uomo che sabato mattina è morto dopo essere inciampato mentreva di salvare ildi New York. A riprendere la terribile scena, undi sorveglianza. Qui si vede il signore sbattere la testa per terra neltivo di passare senza pagare il bigliettonel Queens. L'uomo, che deve ancora essere identificato, non avrebbe voluto pagare il biglietto (2,75 dollari) e così ha provato a scavalcare i tornellistazione di Forest Hills-71st Avenue. Nel filmato si vede però l'uomo barcollare, quasi come fosse ubriaco. Forse proprio l'aver perso l'equilibrio, lo ha fatto scivolare sul pavimento e morire sul posto. Dal 2018 ...

