Tennis: Torneo Adelaide, Musetti atteso all'esordio da Daniel (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mager esordirà invece contro Cerundolo Adelaide (AUSTRALIA) - Lorenzo Musetti e Gianluca Mager sono al via nell'"Adelaide International", Atp 250 dotato di 500.000 dollari di montepremi che si sta ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mager esordirà invece contro Cerundolo(AUSTRALIA) - Lorenzoe Gianluca Mager sono al via nell'"International", Atp 250 dotato di 500.000 dollari di montepremi che si sta ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Adelaide, Musetti atteso all'esordio da Daniel - Italia_Notizie : Il banchiere di Crédit Suisse che infrange la quarantena per il torneo di Wimbledon: ora rischia il posto - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Due settimane al via del primo Slam stagionale, il CEO del torneo parla così sulla situazione #Djokovic?? Le parole di Ti… - Eurosport_IT : Due settimane al via del primo Slam stagionale, il CEO del torneo parla così sulla situazione #Djokovic?? Le parole… - zappooo_ : RT @lorenzofares: Al torneo #ATP 250 di Adelaide ???? entrambi gli italiani in tabellone debutteranno contro un qualificato Lorenzo #Musetti… -