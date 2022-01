Tennis: Richard Gasquet positivo al Covid-19, salta l’ATP di Melbourne. Al momento resta negli Australian Open (Di lunedì 3 gennaio 2022) Richard Gasquet è costretto a rinunciare all’ATP 250 di Melbourne che partirà questa notte, e che vedrà peraltro il ritorno in campo di Rafael Nadal. Il francese è stato trovato infatti positivo al Covid-19: la notizia gli è stata comunicata oggi, e per questo non può fare altro che disertare il torneo di preparazione per il primo Slam dell’anno. Gasquet avrebbe dovuto incrociare la racchetta con il bielorusso Ilya Ivashka: in virtù del suo stop forzato, invece, entra come alternate il finlandese Emil Ruusuvuori. La parte di tabellone è quella del secondo quarto di finale (in breve, questa è la camera con vista su Nadal in semifinale). ATP Melbourne I 2022: il tabellone. Torna Rafael Nadal, per Travaglia c’è Popyrin Al momento, ad ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022)è costretto a rinunciare al250 diche partirà questa notte, e che vedrà peraltro il ritorno in campo di Rafael Nadal. Il francese è stato trovato infattial-19: la notizia gli è stata comunicata oggi, e per questo non può fare altro che disertare il torneo di preparazione per il primo Slam dell’anno.avrebbe dovuto incrociare la racchetta con il bielorusso Ilya Ivashka: in virtù del suo stop forzato, invece, entra come alternate il finlandese Emil Ruusuvuori. La parte di tabellone è quella del secondo quarto di finale (in breve, questa è la camera con vista su Nadal in semifinale). ATPI 2022: il tabellone. Torna Rafael Nadal, per Travaglia c’è Popyrin Al, ad ...

