Tennis | ranking Wta aggiornato al 3 gennaio 2022 | Barty davanti a tutte | Giorgi miglior azzurra

(Di lunedì 3 gennaio 2022) IlWtaa lunedì 3, con la situazione invariata rispetto alle scorse settimane quando inizia la nuova stagione. La numero uno del mondo è quindi ancora Ashleigh, che mantiene un cospicuo vantaggio su Aryna Sabalenka e Garbine Muguruza. In chiave italiana sono due le azzurre in top-100: lae è Camila, per il momento stabile al numero 33, segue Jasmine Paolini che occupa la posizione numero 53. Di seguito il dettaglio della classifica. La classifica Wta aggiornata al 37582 punti Sabalenka 6380 Muguruza 5685 Ka. Pliskova 5135 Krejcikova 5008 Sakkari 4385 Kontaveit 4351 Badosa 3849 Swiatek 3786 Jabeur 3455 33.1740 53. Paolini ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis Il ranking #WTA aggiornato al #3gennaio, ecco la situazione all'inizio della nuova stagione - sportface2016 : #Tennis Il ranking #ATP aggiornato al #3gennaio, #Berrettini e #Sinner iniziano l'anno in top-10 - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 03-01-2022 Djokovic inizia l'anno in vetta, Sinner difende la Top 10 - CristinaCroccoP : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner regala il primo punto all'Italia all'esordio nella Atp Cup a Sydney. Nella sfida con l'Australia, il tennis… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner regala il primo punto all'Italia all'esordio nella Atp Cup a Sydney. Nella sfida con l'Australia, il tennis… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ranking

IlAtp aggiornato a lunedì 3 gennaio 2022 , con la nuova stagione che ha già preso il via in ... Lo stato di salute delitaliano al maschile è evidenziato anche dalla presenza complessiva ...148 WTA e settima testa di serie delle "quali", nel turno decisivo ha battuto in rimonta 16 76(3) 64 , dopo oltre due ore di lotta, l'ucraina Kateryna Bondarenko, n.207 del. Bronzetti ...Comincia con una vittoria il 2022 di Andreas Seppi ed Andrea Vavassori. I due azzurri hanno conquistato l'accesso all'ultimo turno delle qualificazioni del torneo ATP di Melbourne. Seppi ha superato l ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Andreas Seppi e Andrea Vavassori al turno decisivo delle qualificazioni del "Melbourne Summer Set", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 521mila dollari in cor ...