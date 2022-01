Tennis, Marco Cecchinato si ritira dall’ATP di Melbourne: subentra Andrea Vavassori al siciliano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Marco Cecchinato non è sceso in campo per le qualificazioni all’ATP di Melbourne. Il siciliano, per motivi da chiarire, non ha giocato il match contro il francese Lucas Pouille e al suo posto è subentrato l’altro italiano Andrea Vavassori. Quest’ultimo, tra l’altro, ha sconfitto Pouille con lo score di 6-7 (3) 7-6 (5) 6-3. Una defezione che vedremo come inciderà nel percorso del palermitano in vista degli Australian Open che inizieranno il 17 gennaio e termineranno il 30. Si sa che il cemento non sia la superficie preferita di Cecchinato e per questo disputare degli incontri in avvicinamento al Major può dare un mano ad abituarsi alla velocità della palla e al ritmo di gioco. Non resta che attendere gli sviluppi a riguardo, con l’augurio che non ci sia ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022)non è sceso in campo per le qualificazioni all’ATP di. Il, per motivi da chiarire, non ha giocato il match contro il francese Lucas Pouille e al suo posto èto l’altro italiano. Quest’ultimo, tra l’altro, ha sconfitto Pouille con lo score di 6-7 (3) 7-6 (5) 6-3. Una defezione che vedremo come inciderà nel percorso del palermitano in vista degli Australian Open che inizieranno il 17 gennaio e termineranno il 30. Si sa che il cemento non sia la superficie preferita die per questo disputare degli incontri in avvicinamento al Major può dare un mano ad abituarsi alla velocità della palla e al ritmo di gioco. Non resta che attendere gli sviluppi a riguardo, con l’augurio che non ci sia ...

