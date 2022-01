Tennis, l’Italia si gioca un posto in semifinale nell’Atp Cup (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non è ancora finita per l’Italia l’Atp Cup di Sydney. Gli azzurri sfidano la Francia (alla mezzanotte italiana) per strappare il pass per le semifinale. La sconfitta subìta 2 a 1 con l’Australia (leggi qui) ha complicato il cammino nel torneo in svolgimento e che apre all’Australian Open dei prossimi giorni. Ma c’è ancora chance per gli azzurri che puntano alla cima della classifica del Gruppo B. Intanto l’Italia scende compatta in campo per il sogno dei migliori 4 paesi della competizione. Sarà Sinner ad aprire le danze notturne (ora italiana). L’altoatesino sfiderà Rinderknech nel singolo. Dopo di lui giocherà Berrettini contro Humbert. La giornata degli azzurri sarà chiusa con il doppio. Matteo Berrettini e Jannik Sinner saranno opposti a Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin. (foto@Federnuoto/Facebook) Il Faro online – Clicca ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non è ancora finita perl’Atp Cup di Sydney. Gli azzurri sfidano la Francia (alla mezzanotte italiana) per strappare il pass per le. La sconfitta subìta 2 a 1 con l’Australia (leggi qui) ha complicato il cammino nel torneo in svolgimento e che apre all’Australian Open dei prossimi giorni. Ma c’è ancora chance per gli azzurri che puntano alla cima della classifica del Gruppo B. Intantoscende compatta in campo per il sogno dei migliori 4 paesi della competizione. Sarà Sinner ad aprire le danze notturne (ora italiana). L’altoatesino sfiderà Rinderknech nel singolo. Dopo di lui giocherà Berrettini contro Humbert. La giornata degli azzurri sarà chiusa con il doppio. Matteo Berrettini e Jannik Sinner saranno opposti a Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin. (foto@Federnuoto/Facebook) Il Faro online – Clicca ...

Advertising

infoitsport : Tennis, ATP Cup: l'Italia perde 2-1 con l'Australia - infoitsport : Tennis, ATP Cup: l'Italia prova a rialzarsi, contro la Francia prende quota il successo di Sinner e Berrettini - Agenzia_Italia : #ATPCup, l'Italia costretta a battere la Francia per restare in corsa - planetwin365ita : Partenza in salita per l'#Italia in #ATPCup!Dopo aver perso 2-1 con l'#Australia, #Sinner e #Berrettini si giocano… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Cup: l'Italia prova a rialzarsi, contro la Francia prende quota il successo di Sinner e Berrettini https://… -