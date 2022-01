Tennis, ATP Melbourne 2022: Seppi e Vavassori accedono al turno decisivo delle qualificazioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Comincia con una vittoria il 2022 di Andreas Seppi ed Andrea Vavassori. I due azzurri hanno conquistato l’accesso all’ultimo turno delle qualificazioni del torneo ATP di Melbourne. Seppi ha superato lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, mentre Vavassori, entrato in tabellone dopo il forfait di Marco Cecchinato, ha sconfitto il francese Lucas Pouille. Successo in due set per Andreas Seppi, che ha sconfitto Zapata Miralles con il punteggio di 6-4 7-6 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Un primo set caratterizzato dai break, ben cinque in sette game, con Seppi, una volta avanti 4-3, che è riuscito a mantenere il vantaggio fino al 6-4 della prima frazione. L’altoatesino è andato sotto di un break ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Comincia con una vittoria ildi Andreased Andrea. I due azzurri hanno conquistato l’accesso all’ultimodel torneo ATP diha superato lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, mentre, entrato in tabellone dopo il forfait di Marco Cecchinato, ha sconfitto il francese Lucas Pouille. Successo in due set per Andreas, che ha sconfitto Zapata Miralles con il punteggio di 6-4 7-6 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Un primo set caratterizzato dai break, ben cinque in sette game, con, una volta avanti 4-3, che è riuscito a mantenere il vantaggio fino al 6-4 della prima frazione. L’altoatesino è andato sotto di un break ...

