Tennis | Argentina vince ancora alla Atp Cup | Serbia ko contro Cile

Advertising

Luxgraph : Tennis, Atp Cup: Tsitsipas va ko, Argentina a un passo dalle semifinali - sportface2016 : #Tennis #ATPCup I risultati della sessione serale - ATPtennis2002 : RT @SuperTennisTv: Live oggi su #SuperTennisTV ? 9:00 ATP Cup Grecia ?? Argentina In differita: ? 13:30 Alexandrova ?? Fernandez ? 15:30 ATP… - Profilo3Marco : RT @SuperTennisTv: Live oggi su #SuperTennisTV ? 9:00 ATP Cup Grecia ?? Argentina In differita: ? 13:30 Alexandrova ?? Fernandez ? 15:30 ATP… - FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: Live oggi su #SuperTennisTV ? 9:00 ATP Cup Grecia ?? Argentina In differita: ? 13:30 Alexandrova ?? Fernandez ? 15:30 ATP… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Argentina

Tuttosport

Sudamericani a punteggio pieno, debutta con una sconfitta Tsitsipas SYDNEY (AUSTRALIA) - Ancora una vittoria per l'alla Atp Cup in corso sul cemento di Sydney. I sudamericani battono 3 - 0 la Grecia nel gruppo D e si giocheranno un posto in finale con la Polonia, pure lei a punteggio pieno. Dopo il ...... in diretta su SuperTennis:- Grecia e Serbia - Cile. ATP CUP - RISULTATI E CLASSIFICHE ... "Mi piace giocare in Australia, qui riesco a esprimere il mio miglior" ha commentato dopo il 6 ...Esordio stagionale complicato per il greco che perde una dura battaglia contro El Peque. Spareggio Argentina-Polonia per un posto in semifinale ...Al tribunale di Comodoro Py di Buenos Aires è stata presentata una querela circostanziata contro la World Marketing Football Srl, società in cui i coniugi sono cointestatari: 'stipendio degli atleti d ...