Talebani, è guerra contro gli alcolici: migliaia di litri sequestrati e gettati in un canale (Video) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Kabul, 3 gen — Un Video che sicuramente non piacerà ai cittadini venti — ma non solo loro: i servizi di intelligence Talebani hanno sequestrato circa 3mila litri di alcolici nel corso di un blitz contro il contrabbando avuto luogo a Kabul che ha portato all’arresto di tre persone. Nel filmato vengono immortalati i Talebani responsabili dell’operazione mentre versano gli alcolici in un canale della Capitale. Lo ha reso noto la Direzione generale dell’Intelligence (Gdi) del Paese, diffondendo le immagini dell’operazione di «smaltimento» decisamente alla buona. Ai Talebani non piacciono gli alcolici Non si hanno dati certi sulla data in cui sarebbero state effettuate le perquisizioni che hanno portato al sequestro delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Kabul, 3 gen — Unche sicuramente non piacerà ai cittadini venti — ma non solo loro: i servizi di intelligencehanno sequestrato circa 3miladinel corso di un blitzil contrabbando avuto luogo a Kabul che ha portato all’arresto di tre persone. Nel filmato vengono immortalati iresponsabili dell’operazione mentre versano gliin undella Capitale. Lo ha reso noto la Direzione generale dell’Intelligence (Gdi) del Paese, diffondendo le immagini dell’operazione di «smaltimento» decisamente alla buona. Ainon piacciono gliNon si hanno dati certi sulla data in cui sarebbero state effettuate le perquisizioni che hanno portato al sequestro delle ...

