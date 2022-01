Taglia la barba dopo 10 anni | “Mami | ho mantenuto la promessa” La commovente rivelazione di Adani

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Da, ormai, il suo è un volto televisivo che “spacca”. Piaccia a o no, Leleaver smesso i pdi calciatore (ha giocato in serie A a un discreto livello, fino a raggiungere l'Inter),...

... ed ex calciatore, Lele Adani, sul proprio profilo Instagram si è fotografato senzae ha dedicato un messaggio alla memoria della madre. Visualizza questo post su Instagram Un post ...In quel momento ti feci una promessa, il nostro patto segreto: nessuno avrebbe più accarezzato il mio viso per i successivi dieci anni: la miaavrebbe isolato, conservato, protetto il tuo ...Da anni, ormai, il suo è un volto televisivo che “spacca”. Piaccia a o no, Lele Adani , dopo aver smesso i panni di calciatore (ha giocato in serie A a ...Dal tuo labiale leggo: “ il mio Dani, il mio Dani, il mio Dani”. Posso parlare con te sempre, ogni giorno, ma oggi volevo solo dirti una cosa: “Promessa mantenuta Mami“ Questo il pensiero dedicato all ...