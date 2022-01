Tacchinardi: “Allegri finito? Se batte il Napoli…” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alessio Tacchinardi ex calciatore ha parlato di Juventus-Napoli, sfida di Serie A del 6 gennaio 2022. Ecco l’intervista che il calciomercato ha rilasciato a tuttomercatoweb. La Juve di Allegri annoia? “Se batte il Napoli, gli torna molto vicino. I tifosi si aspettavano qualcosa in più dalla Juve in generale, non solo da Allegri. Via CR7, è rimasto un attacco senza gol pesanti. Sembra che comunque la stia rimettendo in pista Allegri. Si può pure criticare, anche se è un grande allenatore ma a gennaio vedremo se ne uscirà più forte o con le ossa rotte. Se poi si vuole calcio spettacolo, Allegri non lo ha mai fatto”. Questa Juventus ha una rosa per stare al quinto posto a -12 dalla vetta? “Senza Ronaldo perde tanto. Non so se poteva fare di più. Ha grossi limiti di carisma e personalità. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alessioex calciatore ha parlato di Juventus-Napoli, sfida di Serie A del 6 gennaio 2022. Ecco l’intervista che il calciomercato ha rilasciato a tuttomercatoweb. La Juve diannoia? “Seil Napoli, gli torna molto vicino. I tifosi si aspettavano qualcosa in più dalla Juve in generale, non solo da. Via CR7, è rimasto un attacco senza gol pesanti. Sembra che comunque la stia rimettendo in pista. Si può pure criticare, anche se è un grande allenatore ma a gennaio vedremo se ne uscirà più forte o con le ossa rotte. Se poi si vuole calcio spettacolo,non lo ha mai fatto”. Questa Juventus ha una rosa per stare al quinto posto a -12 dalla vetta? “Senza Ronaldo perde tanto. Non so se poteva fare di più. Ha grossi limiti di carisma e personalità. ...

