Supercoppa femminile: allestito hub per vaccinazioni prima della finale (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Juventus, Milan, Roma e Sassuolo si contendono il trofeo Juventus, Milan, Roma e Sassuolo sono pronte a tornare in campo per inaugurare il nuovo anno del calcio femminile italiano e dare il via alla Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane. La competizione, con il suo nuovo format a quattro squadre, confermato dopo il successo dell'ultima edizione, si aprirà mercoledì 5 gennaio e sarà trasmessa in diretta su TimVision e La7: alle 14.30 allo stadio 'Domenico Francioni' di Latina andrà in scena il match tra giallorosse e rossonere, alle 17.30 allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone è invece in programma la partita tra le bianconere detentrici del titolo e le emiliane. Le vincenti si aggiudicheranno il pass per la finalissima che si disputerà sabato 8 gennaio alle 14.30 a Frosinone. In occasione di entrambe le gare, grazie all'impegno ...

