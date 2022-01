Super Green pass: verso obbligo per i luoghi di lavoro? Le ultime notizie (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’epidemia torna ad avanzare a causa della diffusione della variante omicron: il Governo Draghi tenta di arginare l’impennata di contagi con una nuova stretta alle regole anti-Covid. Ulteriore estensione dell’obbligo di Super Green pass a partire da gennaio: l’esecutivo sembra avere intenzione di applicare la misura anche ai luoghi di lavoro. Super Green pass: necessario ovunque da gennaio Super Green pass: con l’ultimo decreto Covid, licenziato lo scorso 29 dicembre, è stata disposta un’ulteriore estensione all’obbligo di munirsi del certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione dal Covid. Infatti, a partire dal 10 gennaio ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’epidemia torna ad avanzare a causa della diffusione della variante omicron: il Governo Draghi tenta di arginare l’impennata di contagi con una nuova stretta alle regole anti-Covid. Ulteriore estensione dell’dia partire da gennaio: l’esecutivo sembra avere intenzione di applicare la misura anche aidi: necessario ovunque da gennaio: con l’ultimo decreto Covid, licenziato lo scorso 29 dicembre, è stata disposta un’ulteriore estensione all’di munirsi del certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione dal Covid. Infatti, a partire dal 10 gennaio ...

