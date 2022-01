Super Green Pass, scuola, quarantena e terza dose: il calendario delle nuove regole e cosa cambia fino a marzo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il nuovo anno porta con sé alcune nuove misure di contrasto al Covid e alla sua variante Omicron. Ecco l’elenco completo con le date in cui entreranno in vigore le nuove decisioni del Governo e quali saranno le regole da ricordare per la convivenza con il Coronavirus. Coronavirus, a gennaio l’autosorveglianza sostituisce la quarantena, ma non per tutti Dal 1° gennaio, la quarantena è sostituita dall’autosorveglianza, ma non per tutti. Le persone che hanno avuto un contatto stretto con un soggetto positivo ma sono risultate asintomatiche, oppure hanno ricevuto la seconda dose da 4 mesi o la terza dose booster, possono non osservare la quarantena. Per loro è infatti previsto un periodo di autosorveglianza di 5 giorni e l’obbligo di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il nuovo anno porta con sé alcunemisure di contrasto al Covid e alla sua variante Omicron. Ecco l’elenco completo con le date in cui entreranno in vigore ledecisioni del Governo e quali saranno leda ricordare per la convivenza con il Coronavirus. Coronavirus, a gennaio l’autosorveglianza sostituisce la, ma non per tutti Dal 1° gennaio, laè sostituita dall’autosorveglianza, ma non per tutti. Le persone che hanno avuto un contatto stretto con un soggetto positivo ma sono risultate asintomatiche, oppure hanno ricevuto la secondada 4 mesi o labooster, possono non osservare la. Per loro è infatti previsto un periodo di autosorveglianza di 5 giorni e l’obbligo di ...

Advertising

borghi_claudio : Pazzi moriranno tutti mentre noi con il super green pass sconfiggeremo il morbo. - Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - alexbarbera : Super green pass per chi lavora od obbligo vaccinale per tutti? Draghi per ora un problema più grosso: mancano le d… - Fabio33417287 : RT @Lorenzo36522471: Ero stato assunto per un lavoro nuovo, mi sono presentato sul posto e sono stato respinto e umiliato perchè non avevo… - GMarcuccio : RT @AzzurraBarbuto: Il super green pass non è misura profilattica, ma solo ed esclusivamente PUNITIVA. -