Super Green Pass, cambia nuovamente tutto: le nuove regole (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si avvicina il Super Green Pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro. Ne è convinto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, secondo cui le nuove regole anti Covid che estenderebbero l'uso della certificazione verde rilasciata solo a vaccinati e e guariti potrebbero essere varate già entro la Befana. "Credo che, visti i numeri dei contagi e della pressione ospedaliera in aumento, sia ragionevole estendere subito il Super Green Pass nei posti di lavoro. Entro la Befana potremmo stabilire le nuove regole", ha detto Costa in un'intervista a 'Il Giornale'. Per il membro del governo sarebbe un modo per accelerare la campagna vaccinale e imporre restrizioni ai cittadini non immunizzati: "Come la sospensione del ...

