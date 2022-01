Stato di agitazione al San Pio, Alternativa per Benevento: “Azienda ascolti i lavoratori” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito una nota stampa sottoscritta dai consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’. La dichiarazione, nello specifico, porta la firma di Luigi Diego Perifano, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Luigia Piccaluga Principe e Vincenzo Sguera. “La decisione di varie sigle sindacali di proclamare lo Stato di agitazione al San Pio merita un’attenta riflessione. L’emergenza Covid è in atto, ed il principale ospedale cittadino è chiamato a farvi fronte contando soprattutto sul qualificato apporto di chi quotidianamente combatte in prima linea, ovvero personale medico e paramedico”. “Sorprende, perciò, che l’attuale direzione strategica del San Pio abbia scelto la linea di boicottare il confronto con le rappresentanze ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito una nota stampa sottoscritta dai consiglieri comunali di ‘per’. La dichiarazione, nello specifico, porta la firma di Luigi Diego Perifano, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Luigia Piccaluga Principe e Vincenzo Sguera. “La decisione di varie sigle sindacali di proclamare lodial San Pio merita un’attenta riflessione. L’emergenza Covid è in atto, ed il principale ospedale cittadino è chiamato a farvi fronte contando soprattutto sul qualificato apporto di chi quotidianamente combatte in prima linea, ovvero personale medico e paramedico”. “Sorprende, perciò, che l’attuale direzione strategica del San Pio abbia scelto la linea di boicottare il confronto con le rappresentanze ...

