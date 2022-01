Spider-Man: No Way Home domina il box office USA ed entra nella top 10 dei migliori incassi di sempre (Di lunedì 3 gennaio 2022) Spider-Man: No Way Home prosegue la corsa al box office USA ed entra nella top 10 dei miglio incassi di sempre, Matrix Resurrections supera i 100 milioni al botteghino globale. Spider-Man: No Way Home svetta in testa al box office USA per la terza settimana consecutiva ed entra nella top 10 dei migliori incassi di sempre. Altri 52,7 milioni porta il film a quota 610 milioni in patria, permettendogli di superare i 600 milioni di Titanic e diventare così il decimo miglior incasso di tutti i tempi negli USA. A livello globale, Spider-Man: No Way Home è il primo film dal 2019 a superare 1 miliardo di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022)-Man: No Wayprosegue la corsa al boxUSA edtop 10 dei migliodi, Matrix Resurrections supera i 100 milioni al botteghino globale.-Man: No Waysvetta in testa al boxUSA per la terza settimana consecutiva edtop 10 deidi. Altri 52,7 milioni porta il film a quota 610 milioni in patria, permettendogli di superare i 600 milioni di Titanic e diventare così il decimo miglior incasso di tutti i tempi negli USA. A livello globale,-Man: No Wayè il primo film dal 2019 a superare 1 miliardo di ...

