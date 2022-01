Advertising

NoiNotizie : Sorelle di #Barletta, diventano entrambe mamme nel giro di tre ore. I parti nell'ospedale San Paolo di #Bari -

Ultime Notizie dalla rete : Sorelle Barletta

BarlettaViva

Valentina e Rossella,ed entrambe provenienti da, hanno dato alla luce le loro primogenite Amelia e Daphne Regina, entrambe il giorno di Capodanno a sole due ore di distanza l'una dall'altra. È accaduto ...Una fine dell'anno che non dimenticheranno mai, quella di Valentina e Rossana, duepugliesi, di, che hanno partorito a due ore di tempo l'una dall'altra, dando alla luce le loro ...Sta bene, è lunga 51 centimetri e pesa 3 chili e 300 grammi. Maria è nata a mezzanotte e mezza all'ospedale Bonomo di Andria nella unità operativa di Ostetricia e Ginecologia diretta da Beniamino Casa ...Dall'ospedale San Paolo di Bari una storia di gioia e speranza per il nuovo anno, soprattutto in un periodo buio come quello che stiamo attraversando a causa del Covid. Due sorelle ...