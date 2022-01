Sonia Bruganelli assente al Grande Fratello Vip 2021, al suo posto l’ex di Bonolis Laura Freddi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sonia Bruganelli assente al Grande Fratello Vip 2021, perché? Questo è quello che si sta chiedendo il pubblico in questi minuti mentre il programma torna in onda per la prima volta in questo 2022 e tutti si stanno rendendo conto che in studio, al fianco di Alfonso Signorini e Adriana Volpe, c’è Laura Freddi, l’ex di Paolo Bonolis. La notizia ha iniziato a circolare già nei giorni scorsi ma solo oggi pomeriggio il programma ha confermato ufficialmente il cambio di rotta, almeno per questa sera, mandando in tilt i pettegoli e i patiti del gossip. Sonia Bruganelli sa bene giocare con queste cose, lo dimostra il suo lavoro di autrice per alcuni programmi condotti dal marito, e la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)alVip, perché? Questo è quello che si sta chiedendo il pubblico in questi minuti mentre il programma torna in onda per la prima volta in questo 2022 e tutti si stanno rendendo conto che in studio, al fianco di Alfonso Signorini e Adriana Volpe, c’èdi Paolo. La notizia ha iniziato a circolare già nei giorni scorsi ma solo oggi pomeriggio il programma ha confermato ufficialmente il cambio di rotta, almeno per questa sera, mandando in tilt i pettegoli e i patiti del gossip.sa bene giocare con queste cose, lo dimostra il suo lavoro di autrice per alcuni programmi condotti dal marito, e la ...

lukeyluke011 : RT @sophiozz: Laura Freddi > Sonia Bruganelli MA A MANI BASSE PROPRIO #GFvip - Samu_Taddei : No vabbeh non Alfonso che sceglie Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli ?. #GFVIP - ariete_22 : io nella prossima vita vorrei essere Sonia Bruganelli che se ne strafotte dllandiretta e se ne va a Dubai come un N… - DioBenedicaMe : Immagine il lutto interiore di Soleil nel venire a sapere che la sua soul sister Sonia Bruganelli non è in studio ???? #gfvip - LaliiHappiness : Anche io voglio una Sonia Bruganelli che mi regala un paio di Casadei giusto per #GFVIP -