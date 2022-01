Somaliland, lo “Stato che non c’è” ma che attira investimenti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen – Il Somaliland (ovvero “la Terra dei Somali”), è una regione autonoma della Somalia non riconosciuta a livello internazionale – a parte Taiwan -, ma attira investimenti stranieri per via della sua posizione strategica. Uno Stato che ufficialmente non c’è, eppure si muove e smuove i mercati. Somaliland, l’attivissimo “Stato che non c’è” Non a caso adesso una multinazionale degli Emirati Arabi Uniti, la DP World, ha deciso di investire in Somaliland, per l’esattezza nel porto di Berbera, collegandolo alle rotte commerciali africane e asiatiche. Una decisione presa già nel 2017, quando il governo del Somaliland e DP World firmarono un accordo di collaborazione. All’epoca l’amministratore delegato del colosso emiratino sottolineò le similarità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen – Il(ovvero “la Terra dei Somali”), è una regione autonoma della Somalia non riconosciuta a livello internazionale – a parte Taiwan -, mastranieri per via della sua posizione strategica. Unoche ufficialmente non c’è, eppure si muove e smuove i mercati., l’attivissimo “che non c’è” Non a caso adesso una multinazionale degli Emirati Arabi Uniti, la DP World, ha deciso di investire in, per l’esattezza nel porto di Berbera, collegandolo alle rotte commerciali africane e asiatiche. Una decisione presa già nel 2017, quando il governo dele DP World firmarono un accordo di collaborazione. All’epoca l’amministratore delegato del colosso emiratino sottolineò le similarità ...

Ultime Notizie dalla rete : Somaliland Stato Elezioni 2022: urne attesissime in Francia, voti pesanti in Corea e Brasile Il Mali ha vissuto due colpi di stato nel giro di due anni, e la Comunità Economica degli Stati ...Cruciali per il processo di democratizzazione del paese le presidenziali del 13 novembre in Somaliland.

Somalia: arrestato in Somaliland l'ex vicepremier Mohamed Omar Arte Qalib Mogadiscio, 16 dic 09:10 - L'ex vice premier della Somalia Mohamed Omar Arte Qalib è stato arrestato nell'autoproclamata Repubblica del Somaliland. Qalib, fa sapere...

Somaliland, lo “Stato che non c’è” ma che attira investimenti Il Primato Nazionale Kenya: attentato lungo il confine con la Somalia, 6 persone uccise Si sospetta che il responsabile sia il gruppo terroristico Al-Shabaab. Sei persone sono morte e molte abitazioni sono state incendiate durante un attentato avvenuto nella giornata di oggi in Kenya, ne ...

Kenya: attacco al confine con la Somalia, sei morti Sei persone sono state uccise e diverse case sono state date alle fiamme in un attacco oggi nella regione costiera di Lamu, in Kenya, al confine con la Somalia. (ANSA) ...

