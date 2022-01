Snowpiercer 3 | un nuovo trailer anticipa la lotta per la sopravvivenza

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ildi3 regala moltezioni riguardanti laper laa bordo del treno.3 arriverà sugli schermi di TNT e Netflix il 24 gennaio e ilregala qualche interessantezione. Nel video si svela infatti che ci sono dei luoghi sulla Terra in cui la temperatura sta salendo, permettendo così laumana all'esterno del treno. A bordo inizia quindi una nuovacontro Mr. Wilford per assumere il potere e decidere la propria destinazione, mentre l'incontro con una sopravvissuta al tragico cambiamento climatico che ha travolto il mondo fa emergere nuove domande. Nella seconda stagione di ...

... numerose anche le stagioni di serie attesissime come Euphoria , Ozark ,e Servant . ... Su Sky Cinema e Now dal 1° gennaio arrivano invece la speciale reunion di Harry Potter e ilfilm ...Anche durante l'anno, il popolare canale di streaming non sarà da meno. Ci attendono grosse e ... Durante la seconda parte di gennaio, poi, ci saranno i graditi ritorni di 'Ozark' e ''. ...Il nuovo trailer di Snowpiercer 3 regala molte anticipazioni riguardanti la lotta per la sopravvivenza a bordo del treno. Snowpiercer 3 arriverà sugli schermi di TNT e Netflix il 24 gennaio e il nuovo ...Sono appena arrivati un trailer e un poster della terza stagione di Snowpiercer, show di TNT che tornerà sul canale statunitense dal 24 Gennaio.