Snowboardcross | Coppa del Mondo 2022 | i convocati dell’Italia | c’è Michela Moioli

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Torna questo fine settimana ladeldi, e lo fa nella cornice di Krasnoyarsk, in Russia, per programma che si aprirà venerdì 7 con le qualificazioni, mentre la fase finale avrà luogo da sabato 8 gennaio. Nove iitaliani dal direttore tecnico Cesare Pisoni, ovvero cinque uomini e quattro donne, cona guidare un team composto da Caterina Carpano, Francesca Gallina e Sofia Belingheri, mentre gli uomini saranno Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Michele Godino, Matteo Menconi e Filippo Ferrari. Dopo questa tappa il circuito tornerà in Italia, sulle piste di Chiesa Valmalenco e Cortina, per poi spostarsi in Canada, Austria e Svizzera, prima delle finali del prossimo 20 marzo. Nel mezzo, ovviamente, la gara olimpici del ...

... ma il tempo a disposizione non è moltissimo per un recupero prima dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, evento che si terrà nel cuore del mese di febbraio fermando ovviamente ladel ...Sono cinque uomini e quattro donne gli italiani iscritti in gara nella terza tappa delladel mondo 2021/2022 dia Krasnoyarsk. Sulla pista russa, scrive la Fisi , il programma prevede le qualificazioni venerdì 7 gennaio, mentre la fase a eliminazione diretta partirà ...Torna questo fine settimana la Coppa del Mondo di snowboardcross 2022, e lo fa nella cornice di Krasnoyarsk, in Russia, per programma che si aprirà venerdì 7 con le qualificazioni, mentre la fase fina ...Sono cinque uomini e quattro donne gli italiani iscritti in gara nella terza tappa della Coppa del mondo 2021/2022 di snowboardcross a Krasnoyarsk.