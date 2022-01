Sky: tampone negativo per Petagna, sarà a disposizione contro la Juventus (Di lunedì 3 gennaio 2022) Secondo quanto riferito da Sky, Andrea Petagna oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Finiva oggi, infatti, il periodo di isolamento per essere entrato in contatto con un positivo (anche Malcuit è in isolamento) e stamattina l’attaccante del Napoli è stato sottoposto ad un nuovo tampone che, per fortuna, ha dato esito negativo. Petagna è dunque tornato in gruppo al centro sportivo di Castelvolturno. Il tecnico del club, Luciano, Spalletti lo avrà a disposizione per il match di giovedì sera, 6 gennaio, contro la Juventus, allo Stadium. Resta ancora da scoprire, invece, l’esito del tampone di Kevin Malcuit. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Secondo quanto riferito da Sky, Andreaoggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Finiva oggi, infatti, il periodo di isolamento per essere entrato in contatto con un positivo (anche Malcuit è in isolamento) e stamattina l’attaccante del Napoli è stato sottoposto ad un nuovoche, per fortuna, ha dato esitoè dunque tornato in gruppo al centro sportivo di Castelvolturno. Il tecnico del club, Luciano, Spalletti lo avrà aper il match di giovedì sera, 6 gennaio,la, allo Stadium. Resta ancora da scoprire, invece, l’esito deldi Kevin Malcuit. L'articolo ilNapolista.

