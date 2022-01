Silvestri sui “virologi da ombrellone”: “Dio li perdona perché non sanno quello che scrivono” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Variante Omicron e sintomi più lievi, “lo sviluppo e la eventuale dominanza epidemiologica di una variante virale più trasmissibile ma meno ‘cattiva’ è una forma classica di adattamento tra virus ed ospite che i virologi veri avevano previsto da tempo (e per questo erano stati sbeffeggiati dai virologi da ombrellone, ma Dio li perdona perché non sanno quello che scrivono)”. Così su Facebook il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta. “Lo scenario che emerge, in modo ogni giorno più evidente, è che la variante Omicron causa una infezione clinicamente più lieve in quanto il virus è meno in grado di colpire il polmone dell’ospite (ad esempio, criceto e topo negli studi sperimentali, homo sapiens negli studi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Variante Omicron e sintomi più lievi, “lo sviluppo e la eventuale dominanza epidemiologica di una variante virale più trasmissibile ma meno ‘cattiva’ è una forma classica di adattamento tra virus ed ospite che iveri avevano previsto da tempo (e per questo erano stati sbeffeggiati daida, ma Dio linonche)”. Così su Facebook il virologo Guido, docente alla Emory University di Atlanta. “Lo scenario che emerge, in modo ogni giorno più evidente, è che la variante Omicron causa una infezione clinicamente più lieve in quanto il virus è meno in grado di colpire il polmone dell’ospite (ad esempio, criceto e topo negli studi sperimentali, homo sapiens negli studi ...

