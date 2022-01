(Di lunedì 3 gennaio 2022) Antonio Brown cheil MetLife Stadium di New York nel bel mezzo della partita tra Jets e Buccaneers, a torso nudo, aizzando la folla, dopo una controversa discussione con i suoi compagni di squadra.di un. Il giocatore diamericano di Florida ha una carriera bucherellata in Nfl, quasi da leggenda. Un ricevitore straordinario che ha seppellito tutti i suoi successi (un anello, quattro volte nel best team del campionato, sette volte nel Pro-Bowl, due volte leader delle ricezioni in campionato eccetera) sotto un record diche hanno ha finito per divorare il suo stesso carattere. Brown è un’icona delamericano. Una star con contratti da quasi 70 milioni di dollari. Nel 2018 Brown ha iniziato a mostrare il suo ...

napolista : Si spoglia e lascia lo stadio seminudo, l’ultima follia del campione di football travolto dagli scandali (VIDEO)… - News24Italy : #Si spoglia e lascia il campo, Brown choc Nfl - Video - zazoomblog : Si spoglia e lascia il campo Brown choc Nfl – Video - #spoglia #lascia #campo #Brown #Video - fisco24_info : Si spoglia e lascia il campo, Brown choc Nfl - Video: Il ricevitore di Tampa Bay perde la testa… - StraNotizie : Si spoglia e lascia il campo, Brown choc Nfl - Video -

Ultime Notizie dalla rete : spoglia lascia

Adnkronos

Il ricevitore di Tampa Bay perde la testa Litiga in panchina, sie se ne va. Antonio Brown, ricevitore dei Tampa Bay Buccaneers, è il protagonista della domenica Nfl con il suo comportamento incredibile. Nel match vinto dai campioni in carica per 28 - 24 ...'Un precedente che cidelle già scarse tutele per continuare a lavorare con impegno e ci ...il dispiacere di vedere chi parla di rinnovamento della pubblica amministrazione che si...Litiga in panchina, si spoglia e se ne va. Antonio Brown, ricevitore dei Tampa Bay Buccaneers, è il protagonista della domenica Nfl con il suo comportamento incredibile. Nel match vinto dai campioni i ...Il Consigliere comunale Antonio Picariello lascia ‘Città Aperta’ ed entra a far parte del Gruppo misto di cui è anche capogruppo. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Comunale di Palazzo Mosti ...