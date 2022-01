Shaila Gatta, l’ex velina prende una decisione drastica: “nuova vita”. La FOTO è sconvolgente (Di lunedì 3 gennaio 2022) l’ex velina Shaila Gatta ha preso una decisione drastica: “nuova vita”. La FOTO recentemente pubblicata è sconvolgente… Il pubblico di Canale Cinque la ricorderà per essere stata la velina mora più longeva della storia. Shaila Gatta, approdata sul bancone di “Striscia la Notizia” nel lontano 2017, ha monopolizzato il palcoscenico del tg satirico per oltre L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 3 gennaio 2022)ha preso una: “”. Larecentemente pubblicata è… Il pubblico di Canale Cinque la ricorderà per essere stata lamora più longeva della storia., approdata sul bancone di “Striscia la Notizia” nel lontano 2017, ha monopolizzato il palcoscenico del tg satirico per oltre L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

horny_for_celeb : RT @dea_channel: la divina Shaila Gatta in collant ricamati ????????????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Shaila Gatta in collant ricamati ????????????????? - tufano_fabio : RT @dea_channel: la divina Shaila Gatta in collant ricamati ????????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Shaila Gatta in collant ricamati ????????????????? - dea_channel : la divina Shaila Gatta in collant ricamati ????????????????? -