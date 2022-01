Sergio Leone | 5 film da non perdere del leggendario regista italiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) 93 anni fa nasceva. Stiamo parlando di una leggenda della storia del cinema. Un uomo capace di inventare un genere nuovo come lo spaghetti western e di rinnovare profondamente il gangster movie con il suo capolavoro senza tempo “C’era una volta in America”. Unche ha creato il mito di Clint Eastwood ed ha ispirato fortemente la cinematografia successiva “Innanzitutto deve essere spettacolo; poi, volendo v’è tutto lo spazio per la riflessione. L’importante è non prevaricare mai e non pretendere che il pubblico subisca la verità” Cosìparlava del cinema in un’intervista. E lui c’è pienamente riuscito a divertire e a far riflettere insieme costruendodal ritmo serrato e perfetto. Definito il primopostmoderno da Quentin ...

Il 3 gennaio 1929 nasceva a Roma il mito di Sergio Leone. Col suo secondo film Per un pugno di dollari ha cambiato radicalmente la storia del cinema di genere, inaugurando la stagione folgorante del cosiddetto "spaghetti western".