“Sei assurda”. Chiara Ferragni, top striminzito: la FOTO è troppo bollente (Di lunedì 3 gennaio 2022) Chiara Ferragni conquista proprio tutti: l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto record di likes in pochissimi minuti Chiara Ferragni continua a conquistare il web con i numerosi scatti che pubblica, soprattutto ora che è in quarantena per il covid. Non avendo modo di uscire di casa, incontrare gente e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 3 gennaio 2022)conquista proprio tutti: l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto record di likes in pochissimi minuticontinua a conquistare il web con i numerosi scatti che pubblica, soprattutto ora che è in quarantena per il covid. Non avendo modo di uscire di casa, incontrare gente e L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

finessuhhh : @LaGattara__ Si ma uno può spendere 100 euro per un cazzo di molecolare quando sei a letto morente? Bho mi sembra assurda sta roba - Barbara___2105 : @gadlernertweet Finché eravamo solo noi non vaccinati ad affrontare la spesa assurda dei tamponi non ti sei mai sca… - nastinascnti : @krimarty Ma pensi che mara ha letto ed è d'accordo con quello? ?? ma allora sei davvero assurda - thesamechiara : @asapchyara da chiara a chiara ti dico che sei una figa assurda girl - CristianoRotola : @grevefra Sei una gnocca assurda non serve spogliarti per dimostrarlo?? -