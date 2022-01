“Se avessi saputo prima ” Laura Torrisi il lutto tremendo L’ex di Pieraccioni vive il peggiore dei drammi – FOTO

Advertising

FBiasin : @jumptarvo Oddio, ???????? allora la faccenda è persino più triste ?????? Scusami, se avessi saputo avrei steso un velo… - OfficialPesc : @rizza_marcello @scarabocchio74 E se tu avessi saputo quanto esprimeva un bel libro di grammatica... - nciosbatti_ : Se solo avessi saputo dal inizio che sarebbe finita così non ti avrei dato il mio cuore. - PittChambers1 : @Risorgiamo @AlessandroFusi9 Io faccio domande, e ringrazio chi risponde a prescindere dal fatto che mi piaccia la… - nonchofantasiaa : RT @alittlelife_bot: Un giorno mi hai chiesto quando avessi capito che lui era perfetto, e io ti ho risposto che lo avevo sempre saputo. -

Ultime Notizie dalla rete : avessi saputo

Vanity Fair Italia

Soltanto la sera della cena di Natale, hodalla presidente Giordano che io il giorno dopo ... ma il mio campionato non è mai iniziato come io sperassi nonostanterecuperato dall'...... salta Capodanno in tv In una intervista rilasciata ad Adnkronos, ha poi ribadito di essere totalmente asintomatico: 'Se nonfatto un tampone non avrei maidi avere il Covid', le sue ...