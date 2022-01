Scuole, De Luca: “Rinviare riapertura di 20-30 giorni e proseguire con le vaccinazioni” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca lancia una nuova proposta per la riapertura delle Scuole (al momento prevista per lunedì 10 gennaio). Sulla Dad per i non vaccinati: “Misura odiosa e discriminatoria”. Tra gli argomenti più caldi di questo inizio 2022 in Italia, c’è anche quello del tema delle riaperture delle Scuole, Leggi su 2anews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo Delancia una nuova proposta per ladelle(al momento prevista per lunedì 10 gennaio). Sulla Dad per i non vaccinati: “Misura odiosa e discriminatoria”. Tra gli argomenti più caldi di questo inizio 2022 in Italia, c’è anche quello del tema delle riaperture delle

