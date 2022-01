Scuole chiuse fino al 17 gennaio e tamponi gratuiti per docenti e studenti | la decisione del sindaco

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La campanella suonerà più tardi perdi Ottaviano, cittadina in provincia di Napoli. IlLuca Capasso ha infatti disposto, attraverso un’ordinanza, la chiusura di tutti gli istituti scolastici del territorio, di ogni ordine e grado,al 17al 17per: la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TizianaFerrario : l coraggio delle donne afghane di protestare contro le scuole femminili ancora chiuse dai talebani dopo i 12 anni.N… - KeepTheRight1 : RT @ardigiorgio: Regione Puglia. Gli effetti delle scuole chiuse (giuro che è vera) - Laurabolz : @MedBunker @SimoneBonzanini @ferrazza Credo che tutti vorrebbero una scuola sicura (e migliore) ma poi c’è la quoti… - FrancyP_ : RT @ardigiorgio: Regione Puglia. Gli effetti delle scuole chiuse (giuro che è vera) - milomuffa : @quinonsischerza @Barbaramenteme appunto... più che le scuole andavano chiuse le vacanze!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse

Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate, con l'obiettivo di aprire lein presenza quanto prima e per sempre'. Cirio: tema delicato, attendiamo indicazioni 'La scuola è un ...Zangrillo "morti Covid meno dei dati ufficiali"/ "Basta isterie su tamponi e Omicron"DALLE REGIONI: COSA DICE LA LEGGE Come dispone la legge e pure l'ultimo Decreto Festività , le ...Coronavirus, ad Ottaviano (Napoli) scuole chiuse fino al 17 gennaio: ecco perché e cosa succede nella località campana ...Scuola rinvio rientro: su questo i Presidi si dicono contrari, come Mario Rusconi dell'Anpi Lazio, che spiega perchè sarebbe inutile.