Scuola: le ipotesi sul tavolo, dall’apertura al rinvio (Di lunedì 3 gennaio 2022) La proposta di rinvio per l’apertura della Scuola è sul tavolo, per ora il governo è contrario, intanto si pensa al green pass per gli studenti L’ipotesi di rinviare il ritorno a Scuola, in programma tra il 7 e il 10 gennaio, è sul tavolo del governo. La proposta viene dalle Regioni, che chiedono di riprendere la Didattica a Distanza per i primi giorni per consentire uno screening Covid post natalizio. Ma la possibilità di ritardare di una settimana il rientro negli istituti per recuperarla a giugno è stata ventilata anche dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli ieri. Intanto la proposta della Dad per i non vaccinati, portata avanti dagli enti locali e non disprezzata dai presidi, è stata bocciata dall’esecutivo. Le proposte sul ... Leggi su zon (Di lunedì 3 gennaio 2022) La proposta diper l’apertura dellaè sul, per ora il governo è contrario, intanto si pensa al green pass per gli studenti L’di rinviare il ritorno a, in programma tra il 7 e il 10 gennaio, è suldel governo. La proposta viene dalle Regioni, che chiedono di riprendere la Didattica a Distanza per i primi giorni per consentire uno screening Covid post natalizio. Ma la possibilità di ritardare di una settimana il rientro negli istituti per recuperarla a giugno è stata ventilata anche dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli ieri. Intanto la proposta della Dad per i non vaccinati, portata avanti dagli enti locali e non disprezzata dai presidi, è stata bocciata dall’esecutivo. Le proposte sul ...

