Scuola, il rientro può slittare. I contagi allarmano il governo: spunta l?ipotesi di rinviare il ritorno in aula (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Scuola, tra il 7 e il 10 gennaio in base ai diversi calendari regionali, dovrebbe riprendere le lezioni. Manca una manciata di giorni ma la questione è in bilico: il governo tira dritto... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 gennaio 2022) La, tra il 7 e il 10 gennaio in base ai diversi calendari regionali, dovrebbe riprendere le lezioni. Manca una manciata di giorni ma la questione è in bilico: iltira dritto...

Advertising

manlius84 : Sul rientro a scuola, in sicurezza: Presenza = mascherine + vaccinazioni + ventilazione e purificazione dell'aria… - DSantanche : Dopo aerazione ventilata controllata da presidente @RegioneMarcheIT @AcquaroliF altra importante iniziativa per gar… - Agenzia_Ansa : Da oggi in giallo dieci Regioni e la Liguria si avvicina all'arancione. Sul tavolo del governo i nodi dell'estensio… - LaNuovadelSud : #rassegnastampa #Covid_19 Troppi casi in #Basilicata, slitta il rientro a scuola? E poi la denuncia di una malata o… - Telemolise : L’amministrazione comunale di Termoli ha organizzato uno screening epidemilogico gratuito prima del rientro a scuol… -