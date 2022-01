Scuola, il governo: «Rientro a scuola il 10 gennaio». Regioni in pressing. De Luca: «Rinvio di 20-30 giorni» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il tema del Rinvio del ritorno a scuola è sul tavolo del governo. E il primo presidente di Regione a chiederne lo spostamento dopo le vacanze di Natale, a causa dell'aumento dei... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il tema deldel ritorno aè sul tavolo del. E il primo presidente di Regione a chiederne lo spostamento dopo le vacanze di Natale, a causa dell'aumento dei...

