Scuola | De Luca | rinviare di 20 o 30 gioni la riapertura

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente della Regione della Campania Vincenzo Depropone il rinvio delladelle scuole per arginare la diffusione dei contagi tra i ragazzi."In relazione alladelle ...

Vincenzo De: 'Meglio ritardare il ritorno adi 20/30 giorni, per far calare i contagi' Vincenzo Deha anche avanzato una proposta alternativa, per evitare il ricorso alla didattica a ......Campania Vincenzo De, secondo cui "nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno aScontro nella maggioranza sull'ipotesi, al vaglio del Governo e sostenuta dalle Regioni, di una modifica delle regole su Dad ...03/01/2022 12:50: De Luca:rinviare ritorno scuola 20/30gg: 12.50 De Luca:rinviare ritorno scuola 20/30gg "Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parr ...