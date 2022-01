Scuola, dad per i non vaccinati: c’è il sì dei presidi. Lega, M5S e FdI: “È discriminatorio” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mentre la proposta delle Regioni di mettere i non vaccinati in Dad con due casi positivi vede d’accordo anche i presidi, la Lega e i 5 Stelle ritengono l’ipotesi “discriminatoria”. LEGGI ANCHE: Super Green pass sul lavoro o obbligo vaccinale: di cosa si discuterà nel Cdm del 5 gennaio “La Scuola è il luogo dove L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mentre la proposta delle Regioni di mettere i nonin Dad con due casi positivi vede d’accordo anche i, lae i 5 Stelle ritengono l’ipotesi “discriminatoria”. LEGGI ANCHE: Super Green pass sul lavoro o obbligo vaccinale: di cosa si discuterà nel Cdm del 5 gennaio “Laè il luogo dove L'articolo proviene da Inews24.it.

