Scuola, cosa fare (senza restrizioni individuali e chiusure) (Di lunedì 3 gennaio 2022) I reparti pediatrici pieni di bambini e ci sono dichiarazioni di medici sulla stampa che invece di battersi con le mani e con i denti per evitare che ci arrivino, commentano stancamente “per fortuna non sono gravi”. Sono bimbi ricoverati, in ospedale, che fortuna è? Del resto che devono dire, loro sanno curare malattie mica prevenirle. “Tra due settimane capiremo se siamo in grado di gestire i ricoveri...” Tra due settimane? cosa si aspetta? Che il meteorite si abbatta? Possibile che non lo si sia visto o, che è uguale, non lo si sia voluto vedere? Da mesi avvertivamo della pericolosità pediatrica della variante Delta – ricordiamoci che siamo ancora nel picco di Delta -, non perché autoconvinti di essere Mago Merlino, ma semplicemente osservando i numeri nei Paesi in cui era predominante. Negli Usa già a luglio si osservavano contagi tra i bambini, ad agosto molti e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) I reparti pediatrici pieni di bambini e ci sono dichiarazioni di medici sulla stampa che invece di battersi con le mani e con i denti per evitare che ci arrivino, commentano stancamente “per fortuna non sono gravi”. Sono bimbi ricoverati, in ospedale, che fortuna è? Del resto che devono dire, loro sanno curare malattie mica prevenirle. “Tra due settimane capiremo se siamo in grado di gestire i ricoveri...” Tra due settimane?si aspetta? Che il meteorite si abbatta? Possibile che non lo si sia visto o, che è uguale, non lo si sia voluto vedere? Da mesi avvertivamo della pericolosità pediatrica della variante Delta – ricordiamoci che siamo ancora nel picco di Delta -, non perché autoconvinti di essere Mago Merlino, ma semplicemente osservando i numeri nei Paesi in cui era predominante. Negli Usa già a luglio si osservavano contagi tra i bambini, ad agosto molti e ...

