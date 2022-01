Scuola | Cei a studenti | scegliete religione | aiuta il dialogo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La Conferenza Episcopale Italiana in un messaggio invita gli, e le loro famiglie, ad optare per l'insegnamento dellacattolica. E' una scelta che si fa infatti in questi giorni ...

Advertising

FirenzePost : Scuola: Cei lancia appello a studenti, scegliete insegnamento religione cattolica - AgenziaOpinione : CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA * RELIGIONE CATTOLICA: « MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA, AVVALERSI DELL’INSEGNAMEN… - mikiwolves : RT @albertomelloni: Scuola francese, secolo XIII: Maria legge le Scritture, Giuseppe accudisce Gesù - piacerebbe al papa @antoniospadaro @C… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Cei

Agenzia ANSA

Il Messaggio della presidenza della Conferenza episcopale italiana in concomitanza con l'avvio delle iscrizioni al primo anno dei cicli scolastici ...La Conferenza Episcopale Italiana in un messaggio . in vista delle prossime iscrizioni - invita gli studenti, e le loro famiglie, ad optare per l'insegnamento della religione cattolica scuola, cei, re ...