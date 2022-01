"Scontro inevitabile". Terremoto-Signorini, prima della puntata... l'indiscrezione-bomba dal dietro le quinte (Di lunedì 3 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai. In attesa della nuova puntata di lunedì 3 gennaio, Alfonso Signorini si lascia andare a qualche anticipazione. "Ci sarà - promette il conduttore del programma di Canale 5 - uno Scontro inevitabile tra Alessandro e Alex". Il riferimento è alle accuse di Alex Belli ad Alessandro Basciano. Ma non è finita qui: "Settimana particolarmente difficile per Miriana Trevisan", spiega Signorini ricordando che Biagio D'Anelli è stato eliminato dalla casa. La Trevisan, infatti, "ha dovuto fare i conti con la mancanza di Biagio", a cui ha dichiarato tutto il suo amore. Ma le novità non finiscono qui, perché nella trasmissione farà ingresso un nuovo concorrente. Si tratta di Kabir Bedi, il mitico Sandokan, che dopo la quarantena è pronto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai. In attesanuovadi lunedì 3 gennaio, Alfonsosi lascia andare a qualche anticipazione. "Ci sarà - promette il conduttore del programma di Canale 5 - unotra Alessandro e Alex". Il riferimento è alle accuse di Alex Belli ad Alessandro Basciano. Ma non è finita qui: "Settimana particolarmente difficile per Miriana Trevisan", spiegaricordando che Biagio D'Anelli è stato eliminato dalla casa. La Trevisan, infatti, "ha dovuto fare i conti con la mancanza di Biagio", a cui ha dichiarato tutto il suo amore. Ma le novità non finiscono qui, perché nella trasmissione farà ingresso un nuovo concorrente. Si tratta di Kabir Bedi, il mitico Sandokan, che dopo la quarantena è pronto ...

