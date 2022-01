Sconcerti: “Il Napoli lo è stato, la Juventus mai!” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la sosta natalizia, la Serie A è pronta a ripartire con la ventesima giornata nella cui verrà giocata l’attesa sfida fra Juventus e Napoli. A parlare del big match è Mario Sconcerti nel corso di Maracanà a TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni: Weston Mckennie e Fabian Ruiz, Napoli-Juventus“L’importanza di Juventus-Napoli? Ogni partita diventa decisiva quando ci sono molte squadre vicine. Il Napoli è un’ottima squadra ed è giusto che finisca fra le prime quattro, ma la prossima sfida sarà importante visto che riaprirà il campionato di tutti i secondi. Mi è difficile ancora immaginare l’undici del Napoli, mentre riesco nella formazione della Juve. È una sfida tra una squadra che era completa e una che non lo è mai stata, la ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la sosta natalizia, la Serie A è pronta a ripartire con la ventesima giornata nella cui verrà giocata l’attesa sfida fra. A parlare del big match è Marionel corso di Maracanà a TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni: Weston Mckennie e Fabian Ruiz,“L’importanza di? Ogni partita diventa decisiva quando ci sono molte squadre vicine. Ilè un’ottima squadra ed è giusto che finisca fra le prime quattro, ma la prossima sfida sarà importante visto che riaprirà il campionato di tutti i secondi. Mi è difficile ancora immaginare l’undici del, mentre riesco nella formazione della Juve. È una sfida tra una squadra che era completa e una che non lo è mai stata, la ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Sconcerti: “Juve-Napoli? Partita tra una squadra che era completa e una che non lo è mai stata”… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Sconcerti: 'Juve-Napoli? Sfida tra una squadra che era completa e una che non lo è mai stata' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Sconcerti: 'Juve-Napoli? Sfida tra una squadra che era completa e una che non lo è mai stata' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Sconcerti: 'Juve-Napoli? Sfida tra una squadra che era completa e una che non lo è mai stata' - apetrazzuolo : L'ANALISI - Sconcerti: 'Juve-Napoli? Sfida tra una squadra che era completa e una che non lo è mai stata' -