Sci fondo: Tour de Ski, Klaebo vince la 15 km in Val di Fiemme ed eguaglia Daehlie (2) (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sfortunatissimo Francesco De Fabiani, rimasto coinvolto in una caduta al secondo km – che gli ha anche causato la rottura della coda di uno sci-, costringendolo ad una gara di rincorsa terminata al 37esimo posto. L'aostano, incolpevole, ha provato una gagliarda rimonta rimanendo però a secco di energie. Oltre la quarantesima posizione Paolo Ventura, Martin Coradazzi e Davide Graz. Classifica del Tour de Ski che vede Klaebo avanti di 2? sul russo Bolshunov e di 2'49" su Niskanen. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

